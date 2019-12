“Ferro e fuoco”: la personale dell’artista Vincenzo Contino originario di Poggio Sannita

POGGIO SANNITA – Dopo “Trasparenze d’acqua” che, con ottimo gradimento ed enorme successo di critica e di pubblico, ha celebrato la fluidità e le cromie di questo riflettente elemento, l’artista Vincenzo Contino, originario di Poggio Sannita, presenta un’altra parte della sua produzione pittorica. Venerdì 20 dicembre a Roma, presso la galleria d’arte “Area Contesa Arte” in via Margutta 90, sarà inaugurata la mostra personale dall’espressivo titolo “Ferro e fuoco”. Di seguito, in breve, la presentazione della mostra da parte dell’artista:

“Con il trittico “Inno alla vita”, un’ala della mostra è dedicata ad un lieto evento di natalità familiare e di riflesso alla forza generatrice che muove tutta la natura nel suo continuo divenire, nel suo incessante ciclo di nascita ed estinzione. Il resto dell’esposizione, senza avere un filone tematico predefinito è pura gioia d’espressione artistica, ovvero FERRO E FUOCO dove il ferro è semplicemente lo strumento di lavoro ed il fuoco è la passione artistica che, sotto l’incalzare del tempo e della quotidianità, si fa urgenza d’espressione, condizionando il tratto ed il colore”.