FRAINE – Festa di compleanno sulla frana di Fraine per il presidente Pupillo.

L’autobus con tutti i politici a bordo è già partito e raggiungerà i presunti cantieri aperti sulla provinciale… sempre che riescano a trovarli.

Oggi, almeno secondo Facbook, è il compleanno del presidente dell’inutile Provincia di Chieti, Mario Pupillo.

E stando alle indiscrezioni circolate nelle stanze del palazzo di Corso Marrucino, il presidentissimo ha organizzato, per spegnere le candeline in un posto simbolo della sua portentosa azione amministrativa, una scampagnata sulla frana di Fraine, o meglio sul cantiere aperto e attivissimo sulla provinciale tra Fraine e Castiglione Messer Marino. Già perché a distanza di più di tre anni dalla frana, nonostante la “reazione militare” del governatore/senatore Luciano D’Alfonso, nonostante lo stanziamento di milioni e milioni di euro, nonostante i sopralluoghi e le passerelle dei politici, l’unico escavatore apparso sulla scena del dissesto ha spostato solo qualche masso. E la strada resta ovviamente chiusa al traffico, nemmeno a piedi ci si passa, forse in attesa che arrivi l’esplosivo. Anzi, sempre secondo le indiscrezioni giunte qui in redazione grazie ad una gola profonda in seno alla Provincia, pare che sotto il porta bagagli del pulmino presidenziale siano stivati i candelotti di dinamite che serviranno a far brillare la montagna lì sulla frana e qualche fuoco d’artificio per il genetliaco odierno.

Ovviamente l’autobus con i politici del centrosinistra a bordo farà una prima sosta a Montazzoli, dove c’era l’asfalto verticale e oggi c’è sempre la frana che ad ogni acquazzone riempie la sede stradale, per una prima pagnotella al volo, poi al km 5 della provinciale verso Castiglione, per due fave e pecorino, per poi giungere sulla frana di Fraine, vanto e gloria dell’Alto Vastese, e accendere le fornacelle per due arrosticini in onore del presidente della Provincia di Chieti. Tale Mario Pupillo.

Francesco Bottone

effebottone@gmail.com

tel: 3282757011