Festa in discoteca con alcol a minorenni, sanzioni e sospensione della licenza

Attività ispettiva è stata eseguita, da parte della Polizia di Campobasso, presso una discoteca del capoluogo, all’interno della quale era in corso un veglione di studenti, per la maggior parte minorenni.

Nella circostanza, accertata l’avvenuta somministrazione di bevande alcoliche a persone di minore età e ben oltre l’orario consentito (le tre di notte), sono state comminate le previste sanzioni amministrative. È stata, al contempo, richiesta al Comune di Campobasso l’applicazione del provvedimento di sospensione della licenza per un periodo da 15 giorni a tre mesi, come previsto dall’art. 14 ter della legge 125/2001 comma 2.