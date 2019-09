“Festa nazionale del PleinAir”, Agnone pronta ad accogliere camperisti da tutta Italia

AGNONE. Il Comune altomolisano aderisce alla “Festa nazionale del PleinAir”, incontro promosso dall’associazione dei paesi Bandiera Arancione e dalla rivista PleinAir che vede protagonisti gli amanti dell’abitar viaggiando alla scoperta dei borghi più caratteristici della Penisola. L’appuntamento è per il fine settimana dal 27 al 29 settembre prossimo, quando i partecipanti saranno accolti nel parcheggio loro riservato adiacente lo stadio comunale e l’ospedale civile. Dopo il benvenuto da parte del sindaco Lorenzo Marcovecchio nella sala consiliare di Palazzo San Francesco, gli equipaggi, supportati da guide turistiche, inizieranno a scoprire i tesori della cittadina conservati in musei, chiese e palazzi storici. Visita d’obbligo alla Pontificia fonderia Marinelli che il Santo Padre Giovanni Paolo II definì “La dove nasce la voce degli angeli”. Per qualsiasi informazione e come aderire all’iniziativa si possono contattare i seguenti numeri: 0865.77722 – 334.3003283