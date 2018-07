Festa Sprar ad Agnone, coppia di nigeriani si sposa in Comune

AGNONE – Progetto Sprar in festa per la celebrazione – giovedì scorso – delle nozze di Bright e Faith, due ospiti nigeriani entrati a far parte del progetto di accoglienza dallo scorso giugno. Un momento di forte integrazione sociale è quello che hanno vissuto dagli ospiti e operatori del centro Sprar Agnone, attivo nel centro alto molisano dal 2014 e gestito dalla cooperativa sociale Onlus Medihospes. Alle ore 16.00, in abiti rigorosamente africani, i promessi sposi, insieme alla piccola Rejoice, nata dalla coppia lo scorso mese di marzo, si sono recati nella casa comunale di Agnone, accompagnati da un corteo festante di amici provenienti anche da altri centri di accoglienza di Isernia.

Ad attendere la coppia il primo cittadino, Lorenzo Marcovecchio, che, supportato dalla traduzione della mediatrice culturale, ha ufficialmente unito i due in matrimonio alla presenza dei testimoni scelti dalla coppia: la sorella della sposa ed un caro amico della coppia, anche loro residenti da tempo in Italia. Bright e Faith, in segno di gratitudine verso il Paese che li sta ospitando, hanno scelto di sposarsi secondo la legge italiana, accettando gli articoli del codice civile italiano e firmando l’atto di matrimonio redatto secondo le regole vigenti in Italia.

A conclusione del rito civile sono partiti i festeggiamenti, presso la sede comune del Centro Sprar dove è stato allestito un buffet interculturale, offerto dall’ente gestore del progetto, con piatti tipici della tradizione culinaria nuziale nigeriana ed italiana: Fried rice, una pietanza a base di riso verdure e carne fritta, tipicamente nigeriano, ed una insalata mista di accompagnamento, hanno trovato posto accanto a pizze, panini e rustici vari tipici della cucina italiani oltre ai confetti, simbolo del matrimonio per eccellenza, per concludere con il fatidico taglio della torta da parte degli sposi.