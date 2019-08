Festival del Cinema: Alessandra Mastronardi, madrina in total white Armani, fa impazzire Venezia

L’attrice agnonese Alessandra Mastronardi madrina, in total white firmato Armani, della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’attrice per il consueto photocall con tanto di bagno di folla al Lido ha indossato una tuta bianca in crêpe di seta con profonda scollatura della collezione Giorgio Armani autunno/inverno 2019/20. Tra spruzzi e risate sulla spiaggia.

«Farò molti tappeti rossi, previsti look totalmente diversi, voglio giocare con la mia immagine, tanto colore, designer italiani per raccontare le diverse sfaccettature di femminilità che una donna può incarnare», ha dichiarato l’attrice alla stampa nazionale.

