Festival dell’organetto, ad Agnone arriva il campione del mondo Alessandro Gaudio

AGNONE – La terza edizione del Festival dell’organetto in programma oggi, 20 agosto, ad Agnone, vedrà la presenza eccezionale del campione del mondo Alessandro Gaudio. Il maestro di origini campane, è nato a Sapri in provincia di Salerno, alle ore 11,00, presso Palazzo Bonanni, curerà una lezione per chi intende approfondire lo studio della fisarmonica diatonica. La giornata proseguirà alle 17,00 nel chiostro del Palazzo dei Filippini dove ci sarà l’esibizione dal titolo “Officina Etnica” che vedrà l’organetto incontrare la musica rock, pop e jazz. Infine il clou alle ore 21,00 in Piazza Giovanni Paolo II con il via al III Festival dell’organetto, curato nei minimi dettagli dal maestro Pasquale Masciotra.