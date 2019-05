Fiamme in fabbrica, Vigili del fuoco impegnati tutta la notte

POZZILLI – Nel tardo pomeriggio di ieri, in una fabbrica di Pozzilli (IS), sono andati in fiamme alcuni scarti di lavorazione. Immediatamente si sono recate sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Venafro e della sede Centrale di Isernia. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a notte inoltrata con la bonifica minuziosa dei cumuli di materiali. Presenti anche polveri di alluminio che rendono difficoltose le operazioni, infatti a contatto con acqua producono reazioni anche di tipo esplosivo.