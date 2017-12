Incendio canna fumaria, Vigili del fuoco in azione.

L’episodio a Termoli in zona Difesa Grande. All’arrivo dei Vigili del fuoco le fiamme avevano già interessato buona parte della copertura di uno stabile, tra l’altro l’edificio era situato accanto ad altri due immobili a schiera. A scopo precauzionale sono state evacuate tutte le abitazioni per permettere ai Vigili del fuoco di operare. Ancora in corso le indagini circa le possibili cause dell’incendio.