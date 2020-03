Fidas Agnone: “In Italia manca sangue, in Molise non ci fanno donare” (video-intervista)

AGNONE. Ennesimo appello di Nicola Capparozza, presidente della Fidas Agnone sul problema dei 473 donatori iscritti all’associazione e impossibilitati a donare sangue causa il mancato rinnovo della convenzione con l’Asrem. “In un momento dove l’emergenza sangue in Italia è impellente – afferma Capparozza – qui in Molise dobbiamo scontrarci con una burocrazia a dir poco vergognosa. Dopo il sit – in del 18 febbraio scorso sotto la sede Asrem, abbiamo avuto rassicurazioni da parte della stessa per il rinnovo della convenzione scaduta ad aprile dello scorso anno. Ad oggi, tuttavia, manca l’ok da parte della direzione sanitaria del Caracciolo che deve consentire alla Fidas di poter utilizzare in comodato d’uso alcune stanze dove avvengono i salassi. Si tratta di un documento fondamentale affinché la convenzione venga rinnovata. Nonostante le innumerevoli richieste e pressioni – prosegue Capparozza – registriamo il silenzio assoluto da chi è titolato a darci risposte o meglio a firmare la concessione dei locali”. In un recente passato ad occuparsi della vicenda il consigliere regionale Andrea Greco, mentre nelle ultime ore a chiedere informazioni su quanto accade il senatore emiliano del M5S, Gabriele Lanzi che si dice pronto ad interrogare il ministro della Salute.