Filiera pesca, chiusi due ristoranti tra Abruzzo e Molise

(ANSA) – PESCARA, 9 MAR – Due ristoranti chiusi, 1.700 kg di pesce sequestrato e 43 mila euro di sanzioni elevate. Questi alcuni dei numeri più significativi dell’operazione ‘Arca di Noè’ condotta fra Abruzzo e Molise dagli uomini della Direzione Marittima di Pescara, con l’impiego di 100 militari della Guardia Costiera impiegati su 17 mezzi terrestri e 8 unità navali, coordinati dal 14° Centro di Controllo Area Pesca di stanza a Pescara. L’operazione ha riguardato i controlli sull’intera filiera della pesca per garantire il rispetto delle normative tecniche di settore, comprese quelle a tutela della salute dei consumatori inerenti la qualità e la salubrità dei prodotti ittici immessi sul mercato. In soli 5 giorni di attività sono stati effettuati circa 100 controlli che hanno permesso di elevare 24 sanzioni amministrative per un importo di circa 39 mila euro ed il sequestro di un quintale di prodotto ittico vario.