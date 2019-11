Film, “L’amore ai tempi di Sh.Rek” in concorso al David di Donatello 2020

AGNONE. “L’amore ai tempi di Sh.Srek.”, la pellicola girata interamente tra Agnone e Campobasso, sarà in concorso al prossimo David di Donatello 2020. Si tratta di un importantissimo riconoscimento per il lavoro svolto dal regista napoletano, Alessandro Derviso, ed in particolare dagli agnonesi Andrea Cacciavillani e Tonino Di Ciocco che hanno creduto nel progetto. Nei mesi scorsi il film è stato protagonista al festival del cinema Italo-Serbo svolto a Belgrado. Ora la notizia che parteciperà al famoso David di Donatello, kermesse cinematografica italiana. E’ questa la prima volta che un film girato in Molise ha l’occasione di atterrare su un proscenio di tale importanza. Un’occasione, insomma, da sfruttare in termini di immagine come fatto in passato da diverse regioni della penisola consapevoli che investire risorse su una pellicola può portare ad importanti ritorni. Concetto ancora lontano anni luce in Molise, dove a film come “L’amore ai tempi di Sh.Rek.” si preferisce finanziare sagre e tornei di tre sette. Inutile aggiungere altro, se non augurare al prodotto concepito in Molise, le migliori fortune.