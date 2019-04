Film: “L’amore ai tempi di Sh.Rek.”, pubblico entusiasta della nuova terapia

AGNONE. Non il solito film bensì un esperimento “terapeutico” ricco di emozioni e colpi di scena che a detta del pubblico e della critica sembra funzionare. Metti un cast di attori a livello nazionale, un intero paese che si mobilita, una trama originale e mai scontata che vede al centro della scena il tema dell’amore fatto di gelosie, passionalità, ma al tempo stesso rispolvera i valori della coppia e quindi del vivere insieme facendo capire il senso della vita. Ne viene fuori “L’amore ai tempi di Sh.Rek”, commedia d’autore girata tra Agnone e Campobasso e partorita dalla penna e dall’estro di due molisani quali Andrea Cacciavillani e Tonino Di Ciocco alla loro seconda “fatica” cinematografica dopo “Oltre la linea gialla”. Si tratta di una produzione indipendente presentata in anteprima nei giorni scorsi al cinema Italo Argentino e pronta a fare il suo debutto in sale prestigiose su scala nazionale.

“Girare la pellicola in Molise, regione alla quale sono particolarmente legato, è stata una esperienza bellissima – afferma il regista campano, Alessandro Derviso –. Sentire il calore della gente che ci ha accolto, coccolato, viziato ancora oggi mi fa tremare le gambe. Un grazie particolare a due ragazzi, mi piace definirli così per il loro spirito ed entusiasmo giovanile, come Andrea Cacciavillani e Tonino Di Ciocco – prosegue – che sventolano la bandiera del Molise nel mondo. Reputo che entrambi possiedano un potenziale di creatività e passione verso quest’arte mai riscontrata in altre parti. Andrea e Tonino hanno dimostrato, se ce ne fosse bisogno, la forza e la pazienza di chi insegue i loro sogni fino alla fine e a qualsiasi costo. Rappresentano un esempio da imitare. Siete fortunati ad averli qui tra voi”.

Dopo Agnone “L’amore ai tempi di Sh.Rek.” sarà presentato in anteprima a Napoli (10 aprile), Guardiagrele (11 aprile), Lanciano (11,12,13,14 aprile), Latina (15 aprile), Roma (16 aprile), Isernia (17 aprile), Campobasso (26,27,28,29 aprile). Dopodiché partirà la programmazione nelle sale cinematografiche del Paese.

“E’ stato un lavoro inteso, ma gratificante in particolare quando incontri il favore della gente che ti sprona ad andare avanti e a non fermarti” ammettono Di Ciocco e Cacciavillani alla prima uscita ufficiale. “Cosa ci aspettiamo dal nuovo film? Ci aspettiamo tanto non solo in termini di presenze nella sale – aggiungono –. La cosa più bella che ci auguriamo possa arrivare nei prossimi mesi è quella di vedere crescere quanto fatto in situazioni anche difficili e non senza sacrificio”.