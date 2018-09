Film: “Oltre la linea gialla”, un pezzo di Molise a Bruxelles

BRUXELLES – “Oltre la linea gialla”, il film girato interamente ad Agnone, sarà proiettato questo pomeriggio alle ore 15,30 nella sala del Parlamento europeo a Bruxelles. L’iniziativa porta la firma dei consiglieri regionali del M5s, Andrea Greco e Angelo Primiani. “Un pezzo di Molise arriva in Europa e non possiamo che essere estremamente soddisfatti – afferma Greco -. Oggi scommettere sulle produzioni cinematografiche che il più delle volte, vedi ad esempio quanto accaduto per Puglia e Basilicata, rappresentano un veicolo pubblicitario di inestimabile valore, può e deve essere uno strumento su cui puntare al pari del settore cultura troppo spesso accantonato o puntualmente rispolverato a scadenza elettorale”, conclude Greco.