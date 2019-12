Filma operazione di polizia locale, giornalista denunciato. Fnsi: «Inaccettabile»

«Quanto accaduto al giornalista Cosimo Caridi è inaccettabile. Il diritto di cronaca non può essere messo in discussione in nessun frangente. Men che mai si può consentire che un ufficiale di polizia tenti di intimidire un cronista con frasi del tipo: “Appena manda in onda quelle riprese lei verrà arrestato“. Compito dei giornalisti, giova ricordarlo, è proprio quello di informare i cittadini. Un diritto-dovere di rilevanza costituzionale». Lo affermano, in una nota, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi, commentando quanto capitato al videomaker del Fatto Quotidiano bloccato ieri dai vigili urbani di Roma mentre riprendeva il fermo di un venditore ambulante.

«Nell’auspicare che l’amministrazione capitolina faccia chiarezza sull’accaduto e adotti i provvedimenti dovuti – proseguono – la Federazione nazionale della Stampa italiana è al fianco di Caridi ed è pronta ad assisterlo in tutte le iniziative che deciderà di intraprendere a tutela della sua professionalità e della libertà di stampa in questo Paese».

Intanto la redazione dell’Eco esprime massima solidarietà al collega Cosimo Caridi.

