Finale regionale di duathlon, in campo anche gli alunni di Trivento

TRIVENTO – La federazione italiana triathlon (FITRI), per promuovere lo sport multidisciplinare all’interno delle scuole ha aderito al progetto dei Campionati Studenteschi promosso dal MIUR e CONI. A livello regionale la promozione e l’organizzazione delle attività è stata curata dal Delegato Regionale Molise Filippo Mancini, che dal mese di novembre si è attivato per promuovere all’interno delle scuole molisane la conoscenza del triathlon ed in modo particolare della disciplina del duathlon (corri-pedala-corri) , mediante informative, incontri con presidi e docenti. Ma soprattutto, svolgendo in collaborazione con tecnici federali, lezioni teoriche e pratiche con alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Dopo una prima selezione effettuata nei rispettivi istituti, si sono qualificati alla fase regionale oltre 200 alunni, che il giorno 4 maggio 2018 al Campo Scuola Fontanavecchia di Campobasso dalle ore 8:30 alle ore 14:00 si affronteranno nella Finale Regionale. La gara qualificherà nella prova individuale i primi tre di ogni categoria e nella prova di squadra, composta da quattro atleti (2 maschi e 2 femmine), alla finale nazionale di Porto Sant’Elpidio (FM) nei primi giorni di giugno.

«I giovani atleti si dovranno cimentare nella prova di duathlon che consiste nell’effettuare 200 mt di corsa, 800 mt di bici e per concludere altri 200 mt di corsa in modo continuativo senza interruzione. – spiega il delegato Mancini – La manifestazione di duathlon del 4 Maggio sarà patrocinata dal comune di Campobasso e dall’Assessorato Allo sport della Regione Molise, e direttamente coinvolti il Miur, il Coni e la Federazione Italiana Triathlon che ha inserito la manifestazione nel calendario nazionale gare della Fitri, sarà controllata da giudici federali del triathlon, per i tempi e classifiche dalla federazione cronometristi».

Tra le scuole che hanno aderito anche l’istituto omnicomprensivo “Scarano” di Trivento, i cui alunni parteciperanno alle gare nelle categorie ragazzi/e-cadetti/e-allievi/e-juniores m/f.