Finali regionali di duathlon, sul podio una studentessa dell’istituto di Carovilli

CAROVILLI – Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” che ha riportato un eccellente risultato partecipando ai campionati studenteschi che stanno chiudendo questo periodo scolastico. Lo scorso 17 aprile si sono svolte le Finali Regionali di Duathlon, con gare individuali e di staffetta, sul campo dell’IIS Federico di Svevia di Termoli dove, per la categoria ragazze, la studendetessa Iolse D’Aloiso della classe I della SSPG di Carovilli, si è classificata seconda. Un piazzamento che le ha permesso di accedere alle Finali Nazionali che si sono svolte a Porto Sant’Elpidio dal 30 al 31 maggio dove, pur non conquistando il podio, ha ottenuto un buon risultato. La scuola dell’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo”, nel corso dell’anno scolastico che volge al termine, ha partecipato in grande alle varie competizioni sportive coinvolgendo gli studenti in gare individuali e di squadra. L’azione del docente di scienze motorie Giuseppe Forte è stata quella del buon coaching che ha alimentato negli alunni la motivazione necessaria per vivere le qualificazioni con il giusto spirito sportivo, quello di una sana e leale competizione, affiancata al desiderio di vivere l’impegno personale per migliorare le proprie qualità tecnico-fisiche e accrescere il valore del rispetto altrui, all’insegna di una cooperazione vicendevole che accresce la capacità di raggiungere risultati di successo che danno più gioia quando si vivono in squadra. Un obiettivo che la squadra dell’I. C. “Molise Altissimo”, coadiuvato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli e dal corpo docente e non docente, continuerà a perseguire ampliando costantemente l’offerta formativa nella direzione che dà alle discipline sportive tutte la possibilità di essere sperimentate ed amate nella dimensione che esse meritano.