Finanza: il generale di brigata D’Alfonso è il nuovo comandante regionale Abruzzo

Questa mattina, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino, ha avuto luogo, presso la caserma “Tito Giorgi”, sede del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, la cerimonia di avvicendamento, nella carica di Comandante Regionale, tra il Generate di Brigata Flavio Aniello, cedente, ed il Generale di Brigata Gianluigi D’Alfonso, subentrante.

All’evento hanno partecipato rappresentanze di militari dei vari Reparti abruzzesi, delegati dell’Organismo di Rappresentanza e militari in congedo delle Sezioni Abruzzesi dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Nel corso della cerimonia, il Gen. B. Flavio Aniello, destinato ad altro incarico nella Capitale al Comando del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, ha rivolto espressioni di convinto apprezzamento nei confronti di tutto il personale dipendente, ringraziandolo per i lusinghieri risultati raggiunti in tutte le missioni istituzionali affidate al Corpo dall’Autorità di Governo durante ì cinque anni alla guida dei Comando Regionale. Ha altresì rivolto al successore sinceri auguri di proficuo lavoro per la nuova responsabilità cosi assunta.

Il nuovo Comandante Regionale, Gen. B. Gianluigi D’Alfonso, plurilaureato e titolato presso la prestigiosa Scuola di alta formazione del Corpo – proviene da Napoli ove ha ricoperto l’importante incarico di Comandante Provinciale per 4 anni. Durante la brillante carriera è stato, tra gli altri, Comandante dei Corsi Superiori della Scuola di Polizia Economico Finanziaria di Roma, dell’allora Nucleo di Polizia Tributaria e del Comando Provinciale di Bari, oltre ad aver ricoperto vari incarichi presso il Comando Generale del Corpo.

Il Generale D’Alfonso ha rivolto il proprio saluto alle Fiamme Gialle abruzzesi, assicurando il massimo impegno nel nuovo incarico che continuerà ad interpretare in stretta sinergia con gli altri attori istituzionali locali.

Il Comandante Interregionale, Gen. C.A. Sebastiano Galdino, ha chiuso la cerimonia ringraziando il Generale Aniello per la lunga azione di Comando svolta, molto attenta verso il personale e pienamente efficace per le doti professionali e manageriali dimostrate. Ha quindi dato il benvenuto e il proprio caloroso augurio al Generale D’Alfonso, sul quale ripone grandi aspettative per il suo “vissuto” lavorativo di primissimo piano, sottolineando come la Guardia di Finanza sia, in Abruzzo e nel resto del territorio nazionale, un insostituibile baluardo a salvaguardia della legalità e, pertanto, punto di riferimento per ogni cittadino onesto.