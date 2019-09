Finanza di Lanciano: il capitano Alessandro Spada è il nuovo comandante.

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Lanciano. Si è svolto questa mattina il passaggio di consegne tra il Cap. Francesco Dascanio ed il Cap. Alessandro Spada, subentrante al comando della Compagnia. La cerimonia di avvicendamento è stata presieduta dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, Col. Serafino Fiore, alla presenza del personale in forza alla Compagnia di Lanciano.

Il nuovo Comandante è originario di Roma, ha una laurea in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e proviene dalla Compagnia Pronto Impiego

di Aversa, reparto impegnato in attività di controllo economico del territorio e di ordine pubblico. Dopo gli studi accademici, l’ufficiale è stato assegnato al reparto aversano, dove ha ricoperto prima l’incarico di Comandante di Sezione Operativa Pronto Impiego, per poi assumere il Comando dell’intero Reparto. Nel precedente incarico ha svolto anche diverse indagini di polizia giudiziaria a contrasto dai traffici illeciti tra le provincie di Napoli e Caserta, conducendo delicate attività in contesti caratterizzati da alta densità criminale. Nel corso della cerimonia il Col. Fiore ha espresso il proprio apprezzamento per i lusinghieri risultati di servizio ottenuti dalle fiamme gialle frentane nel corso di questi quattro anni alla guida del Cap. Dascanio, destinato ad assumere l’incarico di Comandante del Gruppo di Marsala.