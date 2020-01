Finanza: l’ordinario militare monsignor Marcianò in visita al comando regione Abruzzo

L’Ordinario Militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò, ha effettuato una visita pastorale presso il Comando regionale Abruzzo della Guardia di Finanza.

Accolto con gli onori di rito dal Comandante Regionale Abruzzo, Gen. B. Gianluigi D’Alfonso, nonché da tutti i Comandanti di Reparto della Regione, l’Ordinario militare si è intrattenuto officiando una Santa Messa presieduta da una folta rappresentanza di Finanzieri nonché da Autorità civili, militari e religiosi.

Al termine della celebrazione, il Comandante Regionale Abruzzo – Gen. B. Gianluigi D’Alfonso – ha voluto ringraziare l’Ordinario Militare per la presenza e per gli incoraggianti pensieri rivolti a tutti i Finanzieri.