Finanza: l’Unione sindacale italiana finanzieri si struttura in Abruzzo

Domani, mercoledì 11 dicembre 2019, nella sede della Uil Abruzzo in via Tirino n. 14 a Pescara, con inizio alle 16.30, si terranno le assemblee costitutive di quattro sezioni territoriali dell’USIF – Unione sindacale italiana finanzieri, il sindacato della Guardia di Finanza, che continua così il suo radicamento anche in Abruzzo dopo l’apertura delle sedi di Teramo e Roseto degli Abruzzi, al fine di porsi «al servizio degli appartenenti alle fiamme gialle, di tutelare i loro interessi e di affrontare e risolvere i problemi comuni e quelli dei singoli».

All’incontro interverranno:

– Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo;

– Carlo Masci, sindaco di Pescara;

– Umberto Di Primio, sindaco di Chieti;

– Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo;

– Paolo Bove, coordinatore nazionale dell’ufficio comunicazione Usif;

– Roberto Di Primio, responsabile tesseramento sezioni territoriali Usif.