Fine anno, sindaco Agnone e amministratori  brindano con anziani di “San Bernardino”

AGNONE – Un omaggio sorpresa al titolare di una storica attività che chiude definitivamente i battenti e la vicinanza alla casa di riposo di “San Bernardino”. L’amministrazione comunale ha inteso brindare così alla fine del 2017. La prima tappa ha visto il sindaco Lorenzo Marcovecchio e parte dei componenti della maggioranza recarsi nella bottega dell’orologiaio Nino Serafini, che dopo settant’anni di onorata carriera, ha deciso di smettere con ingranaggi, lancette e pendoli.

Nel ringraziarlo per l’opera svolta in oltre mezzo secolo di attività, l’amministrazione ha fatto a Nino gli auguri più sentiti di un meritato riposo. Subito dopo tappa nell’ex convento di “San Bernardino” che ospita quarantacinque nonni. Il primo cittadino e i suoi collaboratori si sono intrattenuti nella mensa con gli operatori e gli anziani confermando vicinanza alla struttura che rappresenta un patrimonio culturale, di tradizioni e affetti per l’intera collettività. Scongiurata la chiusura, l’augurio è stato quello che “San Bernardino” possa continuare a vivere per tanti anni ancora.