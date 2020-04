Fine lockdown, Toma blinda il Molise: obbligo quarantena per chi rientra da fuori regione

Fine del lockdown, Toma blinda il Molise.

Il Governatore del Molise ha firmato una ordinanza che impone l’obbligo di quarantena e di auto-denuncia alle autorità sanitarie a chiunque provenga da fuori regione.

Nel testo del documento si legge che «tutti gli individui che alla data di adozione del presente provvedimento hanno soggiornato per più di

24 ore negli ultimi 14 giorni fuori dal territorio regionale del Molise hanno l’obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise:

a) di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874.313000, 0874.409000 ovvero ai seguenti indirizzi e-

mail coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org;

b) di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni;

c) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

e) in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui alla precedente lettera a).

Ai medesimi obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati, al momento del loro rientro nel territorio regionale del Molise, tutti gli individui che nel periodo di vigenza della presente ordinanza si rechino al di fuori del medesimo territorio per un periodo superiore a 24 ore.