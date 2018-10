Finestra forzata e un estraneo nascosto in bagno, intervento dei Carabinieri a Castelguidone L'episodio la notte scorsa. Sul posto una pattuglia della stazione di Schiavi. L'uomo, residente in paese, non ha saputo giustificare la sua presenza in casa altrui

Questo articolo è disponibile solo per gli utenti abbonati. Accedi ora Questo articolo è disponibile solo per gli utenti abbonati.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.