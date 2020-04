Fiocco azzurro in casa Masciotra – D’Onofrio: la cicogna porta il piccolo Matteo

Fiocco azzurro in casa Masciotra – D’Onofrio ad Agnone: la cicogna ha portato il bellissimo Matteo per la gioia di papà Enzo, mamma Valentina e della sorellina Martina che non vedeva l’ora di poter abbracciare il fratellino. Il piccolo Enzo è nato al ‘Cardarelli’ di Campobasso irradiando di luce e speranza un intero Paese che vive una fase storica difficilissima. Ai genitori, ai nonni Maria Antonietta, Leandro, Bruno e Lucia, agli zii, ai cuginetti e ai familiari tutti, le congratulazioni più vive da parte della redazione de l‘Eco online.