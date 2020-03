Fiocco azzurro in casa Melloni – Pescetelli, è arrivato Antonio jr

Fiocco azzurro in casa Melloni – Pescetelli. Ieri a Roma, presso l’ospedale Sant’Eugenio, è venuto alla luce il piccolo Antonio per l’immensa gioia dei neo genitori, mamma Laura e papà Alfredo. Felicissimi i nonni Piero, Ileana, Antonio e Pina, nonché lo zio Fabio e le zie Annalisa e Irene. Alle famiglie Melloni e Pescetelli, ed in particolare ad Antonio, storico segretario dell’Olympia Agnonese e Piero, stimato cardiologo in pensione del Caracciolo, l’abbraccio affettuoso da parte della redazione de l‘Eco online.