Fiocco azzurro in casa Di Menna ad Agnone: la cicogna ha portato il bellissimo Antonio nato all’ospedale “Veneziale” di Isernia. Al neo papà Raffaele, fisarmonicista di spessore, e alla mamma Laura, gli auguri più sentiti da parte di tutti i familiari e dagli amici ai quali si uniscono quelli della testata online l’Eco de l’Alto Molise. I neo genitori colgono l’occasione per ringraziare il reparto di Ginecologia e Ostetricia di Isernia e in particolare la dottoressa Annalidia Sammartino.