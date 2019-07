Fiocco azzurro in casa Pannunzio – Di Pasquo ad Agnone. Al “Veneziale” di Isernia la cicogna si è poggiata portando in dote il piccolo Ettore per l’indescrivibile gioia dei neo-genitori, papà Cesare e mamma Crisis. Il batuffolo di 3,750 chilogrammi di peso è stato accolto festosamente in maniera particolare dai nonni, dai bisnonni, e dai familiari tutti a cui vanno gli auguri più sentiti da parte della redazione.