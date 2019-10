Fiocco rosa in casa Di Pietro – Calugaru ad Agnone, dove la cicogna ha portato la bellissima Alessia nata sabato notte all’ospedale San Pio di Vasto. Una gioia infinita per i genitori Alessandra, Luigi e la sorellina Micaela che non vedevano l’ora di poterla abbracciare e baciare. Auguri di cuore da parte della redazione anche ai nonni Mariagrazia e Alfredo.