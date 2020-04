Festa grande in casa Marcovecchio – Ligas: all’ospedale Sant’Anna di Cona (Ferrara), la cicogna ha portato la piccola Marisol per l’immensa gioia di mamma Elena e papà Fabio, originario di Agnone. Ai genitori, ai nonni Angiolino, Angela e Antonietta, gli auguri più affettuosi da parte dello zio Gino che appena finirà l’emergenza sanitaria non vede l’ora di poter abbracciare la stupenda Marisol. Alla famiglia Marcovecchio – Ligas, le congratulazioni da parte della redazione de l’Eco online.