Fiocco rosa in casa Di Menna ad Agnone: nella notte all’ospedale ‘San Pio’ di Vasto la cicogna ha portato la bellissima Valentina per la gioia di mamma Laura e papà Raffaele. Ma il più contento, senza ombra di dubbio, è stato il fratellino Antonio che non vedeva l’ora di abbracciare la sorellina. A Laura e Raffaele, al piccolo Antonio, ai nonni e ai familiari tutti, gli auguri più sentiti da parte di amici e dalla redazione de l’Eco online.