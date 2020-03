Flash mob per dire grazie a medici e infermieri: tricolore e inno nazionale anche sul “tetto” dell’Alto Vastese

SCHIAVI DI ABRUZZO – Anche la piccola comunità di Schiavi di Abruzzo ha preso parte, nel pomeriggio di oggi, al gigantesco flash mob su scala nazionale per dire grazie a medici, infermieri, biologi, ricercatori, a tutto il personale sanitario che sta conducendo da settimane una lotta impari contro quel fottuto Covid19. Bandiere tricolore esposte dai balconi, casse acustiche che hanno diffuso le note dell’inno nazionale e di altre italianissime canzoni, applausi a scena aperta per gli operatori del sistema sanitario nazionale e delle Forze dell’ordine e Forze armate. E nel bel mezzo del flash mob ripreso dalle telecamere dell’Eco il transito provvidenziale di un medico di base, altra categoria in trincea in questi giorni, il dottor Paolo Scolavino, che coglie l’occasione al volo per ribadire un concetto semplice e basilare: «State a casa!». Il video, per intuibili motivi legati anche alla necessità di limitare degli spostamenti, si riferisce ad una sola strada del paese, ma analoghe dimostrazioni di gratitudine e di orgoglio italiano sono state poste in essere in tutti i quartieri del piccolo montano del Vastese.

Francesco Bottone

