Fonderia “Marinelli” dona a UniCredit la “Campana della felicità”

AGNONE. Una campana benaugurale in bronzo del diametro di 14 centimetri. E’ il regalo che ieri mattina Armando e Pasquale Marinelli, titolari della Pontificia Fonderia Marinelli, hanno consegnato all’amministratore delegato di UniCredit, Jean Pierre Mustier presso i suoi uffici in piazza Gae Aulenti a Milano. La campana riporta l’iscrizione “Felicità” e il nome dell’amministratore delegato dell’istituto di credito. “Si tratta di un omaggio – ha dichiarato Armando Marinelli – che testimonia concretamente un rapporto di fiducia e di stima. Vuole essere un buon auspicio per UniCredit e per Jean Pierre Mustier”. La Pontificia Fonderia Marinelli è il più antico opificio al mondo a conduzione familiare. Il primo documento storico che attesta l’ esperienza dei fonditori Marinelli risale al 1339. Tra le innumerevoli campane monumento, nate per immortalare eventi straordinari, c’è la colossale Campana del Giubileo del 2000, ispirata dal Santo Pontefice Giovanni Paolo II e forgiata in occasione della la Sua visita in Fonderia, oggi collocata nei Giardini Vaticani; la grande Campana per Expo 2015, i cui rilievi ricordano il tema della manifestazione Nutrire il Pianeta in ambito meneghino, (oggi è posta al Monumentale di Milano); la Centennial bell (giugno 2017) che, ad Atlanta, davanti ad una platea internazionale di 40.000 persone, ha aperto le celebrazioni per festeggiare i 100 anni della Rotary Foundation, oggi è nella sede centrale del RC ad Evanston(Usa) accanto a quella del Centenario del prestigioso Club.