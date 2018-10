Fondimpresa: nuovo contributo aggiuntivo alle Pmi

Fondimpresa con Avviso 2/2018 ha stanziato 10 milioni di euro per sostenere la realizzazione di piani formativi aziendali o interaziendali (in tutte le tematiche ad eccezione dei corsi obbligatori per legge) per i dipendenti delle piccole e medie imprese.

Il contributo aggiuntivo (per le risorse già accantonate dall’impresa – è infatti richiesta alle PMI interessate la presenza di un saldo attivo sul proprio Conto Formazione) è concesso ai piani presentati sul “Conto Formazione” per un importo minimo di 1.500,00 euro e massimo di 10.000,00 euro per azienda.

Ulteriori requisiti richiesti alle imprese per la domanda di contributo aggiuntivo sono:

appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI;

avere maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione a Fondimpresa, un accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, non superiore a euro 10.000,00;

non avere presentato dopo il 31.12.2016 alcun Piano a valere sugli Avvisi di Fondimpresa che prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto Formazione, fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto;

partecipazione al Piano formativo (ovviamente già condiviso con le parti sociali) di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione pro capite in una o più azioni formative valide. Tale requisito deve sussistere sia a preventivo, sia a consuntivo.

Il Piano formativo per il quale si richiede il contributo aggiuntivo può riguardare tutte le tematiche formative, con esclusione delle sole attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione e di ore di formazione che comportano lo svolgimento di attività produttive.

Le aziende aderenti al Fondo potranno presentare richiesta di contributo per i propri piani formativi a partire dalle ore 9:00 del 19.10.2018 fino alle ore 13:00 del 19.11.2018 .

Fondimpresa si riserva le facoltà di provvedere alla chiusura anticipata dell’Avviso, di incrementare le risorse stanziate, di prorogare i termini di presentazione dei Piani. Le eventuali comunicazioni di chiusura dell’Avviso, di incremento delle risorse e di proroga dei termini per la presentazione delle domande sono resi noti esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web www.fondimpresa.it.

