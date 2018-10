Il Generale di Corpo d’Armata Antonio Ricciardi, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari Carabinieri, accompagnato dal Generale di Brigata Giampiero Costantini, Comandante della Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise, è giunto in provincia per visitare il Comando Gruppo Carabinieri Forestale ed il Reparto Carabinieri per la Biodiversità ed al termine si è recato presso questo Comando, per porgere il suo saluto ai Carabinieri del Comando Provinciale.