Fornitura di energia elettrica e gas, Antenore apre info-point ad Agnone

LE AZIENDE INFORMANO

AGNONE – Antenore Srl, società veneta, leader nella fornitura di energia elettrica e gas metano, apre un punto di rappresentanza ad Agnone. La scelta è dettata da un parco clienti che negli ultimi anni ha superato le mille utenze su tutto il territorio della provincia di Isernia e in particolare in Alto Molise dove Antenore intende scommettere ulteriormente nell’erogazione dei servizi. Professionalità, serietà, prezzi vantaggiosi, stipula di contratti e consulenze gratuite, l’offerta del nuovo info-point, situato in Viale Vittorio Veneto, al civico 30 nei pressi dello stadio comunale. Per qualsiasi informazione contattare il 329.7160775, oppure inviare una mail all’indirizzo a.sabelli@antenore.it