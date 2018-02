Forza Italia: “Cordisco è confuso, Magnacca sarà eletta”

Di seguito la nota stampa del coordinatore provinciale Chieti di Forza Italia Daniele D’Amario.

“Alcuni esponenti del Partito Democratico, tra cui Gianni Cordisco, sono alle prese e concentrati nella loro frantumazione tutta interna e pensano di nascondere la loro sicura debacle e sconfitta elettorale confondendo l’elettorato e insinuando dati e percentuali totalmente distorti e completamente lontani dalla realtà”. Questo il commento del coordinatore provinciale Chieti di Forza Italia Daniele D’Amario che aggiunge quanto segue: “Forza Italia, come riportano tutti i sondaggi nazionali e quelli da noi commissionati in Abruzzo e provincia di Chieti, non solo farà un gran risultato elettorale ma riuscirà a conquistare in Abruzzo il secondo seggio sia alla Camera dei Deputati sia al Senato della Repubblica così da eleggere le nostre migliori risorse territoriali come il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca. Pertanto – conclude D’Amario – invito i responsabili del Partito Democratico a non rilasciare dichiarazioni senza senso e tanto più commentare i nostri ottimi, degni e illustri candidati. Se ne facciano una ragione nel Partito Democratico: la Magnacca è l’unica che ha le reali e concrete possibilità di essere eletta in Parlamento e Forza Italia tiferà e lavorerà seriamente per eleggere un punto di riferimento di un territorio prezioso e vitale della Provincia di Chieti”.