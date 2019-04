Fossa Olimpica 2019: 87 centri su 100, primo posto per la molisana Rosanna Perugini

CASALECCHIO DI RENO (BO) – Si è svolto ieri nella cittadina emiliana il Campionato Italiano invernale di Fossa Olimpica 2019, gara di 100 bersagli organizzato dalla Federazione Italiana Tiro a Volo e dedicato alle qualifiche Eccellenza e Ladies e alla categoria prima. A Rappresentare il Molise, per la categoria 1^ GASBARRO Pascal (ASD TAV Campomarino) e PANICHELLA Antonio (ASD TAV Riccia) Per le Ladies Rosanna PERUGINI (ASD TAV Riccia).

Eccezionale la prestazione della tiratrice molisana dell’ASD TAV Riccia che a 33 anni si toglie la soddisfazione di conquistare la piazza più alta del podio. A riportare un tricolore in Molise ci ha pensato lei tenace e simpaticissima Rosanna PERUGINI , di Ururi (CB), che fin dalla partenza è rimasta saldamente al comando della competizione. La gara veniva chiusa con 87 centri su 100 e la PERUGINI si imponeva con un solo piattello di stacco sulla seconda classificata.

Enorme la soddisfazione del delegato regionale Giuseppe ERRA che con parole di elogio metteva in risalto le non comuni doti di questa ragazza che ha fatto del tiro a volo uno stile di vita.

«In questa competizione Nazionale il Molise si è messo in evidenza. Non da poco il quarto posto di PIEMONTESE Domenico che si è trovato fuori dal podio per un solo piattello 93 centri su 100. Bravo anche Raffaele DELLAVALLE che con il punteggio tecnico 89/100 raggiunge il passaggio alla categoria superiore. Con la vittoria del campionato Italiano di Rosanna PERUGINI si certifica che il Molise del tiro a volo esiste nonostante le tante difficoltà a cui vanno incontro un po’ tutti, dalle società del settore fino a ogni singolo tiratore. Grazie a tutti i finalisti, e soprattutto grazie a te Rosanna per questa enorme soddisfazione che ci hai voluto regalare».