FOTO NEWS – Aereo scortato da caccia militari sui cieli dell’Alto Vastese.

Un aereo scortato da altri aerei militari. Molto probabilmente una esercitazione, un rifornimento in volo. Certo è che il traffico aereo è stato intenso nel tardo pomeriggio sui cieli dell’Alto Vastese-Sangro ed ha attirato la curiosità di molti. Decine di telefonate alla nostra redazione per sapere «cosa sta succedendo». Domande alle quali i nostri redattori non hanno saputo dare risposta. Qualcuno, allarmato, ha pensato ad un dirottamento e ai protocolli di sicurezza che scattano in quelle occasioni, per fortuna roba da film qui in Italia, ma dalle agenzie di stampa nazionali non risulta nulla di tutto ciò. L’ipotesi più probabile resta quella di una esercitazione, anche se solitamente le esercitazioni si fanno sul mare e non sulla terraferma proprio per ragioni di sicurezza.