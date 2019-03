FOTO NEWS – Cane disperso a Vastogirardi in frazione Cerreto

VASTOGIRARDI – Un esemplare femmina di cane, presumibilmente un labrador o un incrocio con labrador, è stata trovata nei giorni scorsi a Vastogirardi in frazione Cerreto. «È stata avvistata già da qualche settimana fa. È sprovvista di microchip. – scrivono sulla pagina Facebook “Amici di Vastogirardi” – Non indossa nessun collare e si lascia avvicinare con molta facilità. Se qualcuno ha informazioni in merito o riconosce la cagna ci può contattare in privato». E in attesa che il proprietario si faccia vivo la cagna è stata adottata dalle persone del posto.