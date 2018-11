FOTO NEWS – Cinghiali dentro lo stabilimento Sevel di Atessa: le foto diventano virali, ma sono una bufala

ATESSA – Cinghiali dentro lo stabilimento Sevel di Atessa, le foto diventano virali.

Stanno facendo il giro dei telefoni di tutto l’Abruzzo le foto di due cinghiali in transito dentro le officine dello stabilimento Sevel di Atessa. L’immagine mostra due animali che attraversano un corridoio. In molti giurano che sia vero, anche tra gli operai che conoscono il posto, mentre secondo altri si tratta di un fotomontaggio neanche troppo riuscito dal punto di vista tecnico. Ma nell’epoca dei social, si sa, non è importante che una foto o una notizia siano vere per diventare virali.