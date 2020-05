FOTO NEWS – Cinghiali “padroni” anche dell’orto sotto casa

Cinghiali nell’orto, praticamente ogni giorno, ma anche nei campi coltivati, nei pressi delle aziende agricole, gli allevamenti di bestiame e fin dentro l’abitato. Le foto fresche arrivano da Montazzoli, ma sono comuni a molti centri montani dell’Alto Vastese. Storie ordinarie di coabitazione forzata con i voraci ungulati. Da Castiglione Messer Marino arrivano segnalazioni continue di avvistamenti anche tra le case di frazione Padulo e località Santa Lucia, e pare che il sindaco Magnacca abbia già fatto richiesta di intervento alla Polizia provinciale.

Gli agenti della Provinciale sono pronti a coordinare gli abbattimenti selettivi in controllo, manca solo il via libera che deve arrivare dalla Regione Abruzzo e dall’assessorato guidato da Emanuele Imprudente. Intanto l’Atc Chietino-Lancianese, in tempi record, ha già attivato la caccia di selezione ai cinghiali. Nulla trapela, invece, dall’Atc Vastese.