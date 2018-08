FOTO NEWS – Cinghiali a spasso davanti al distretto sanitario di Castiglione Messer Marino

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Cinghiali a spasso davanti al distretto sanitario di Castiglione Messer Marino.

Un branco di ungulati vive ormai da tempo nella parte alta del paese, facendo la spola dietro l’asilo parrocchiale, la vicina pineta, con puntatine fino al distretto sanitario di base e addirittura verso la chiesa madre. Gli avvistamenti sia diurni che notturni non sono certo una rarità. E più di qualcuno, in paese, comincia a preoccuparsi chiedendo alle autorità locali, quindi al sindaco Felice Magnacca, di attivare il protocollo previsto avvisando cioè la Polizia provinciale per le eventuali ed opportune operazioni di “bonifica”.

Le foto pubblicate sono state scattate nella serata di ieri, intorno alla mezzanotte.