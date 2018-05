FOTO NEWS – Il furto a scuola a Castiglione nei disegni degli alunni di prima elementare

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Il furto di sette computer portatili avvenuto questa notte a Castiglione Messer Marino a danno dell’istituto scolastico ha scioccato un po’ tutto il paese. In particolare gli stessi alunni che dai racconti delle insegnanti hanno appreso del furto. Un evento per certi versi traumatico per i piccoli alunni, che probabilmente vedono la loro scuola come qualcosa di inviolabile, a tal punto che l’odioso colpo messo a segno dai ladri è finito nei disegni degli scolari. L’immagine che pubblichiamo è stata realizzata da un alunno della prima elementare e mostra, appunto, due ladri che di notte (ci sono la luna e le stelle nel disegno, ndr) sfondano un vetro per introdursi all’interno della scuola. Non il solito articolo di cronaca, ma un disegno di cronaca.