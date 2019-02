FOTO NEWS – Incidente sulla Trignina, auto spezzata in due tronconi

Incidente sulla Trignina, auto spezzata in due tronconi. Quelle che pubblichiamo sono le immagini dell’incidente verificatosi ieri sera tra due autovetture sulla fondovalle Trigno sul territorio comunale di Tufillo. L’uomo a bordo della Ford Focus, che in seguito all’impatto è stata letteralmente tranciata e divisa in due tronconi, è praticamente uscito da solo dal veicolo, riportando solo qualche ferita. A differenza dell’autista del furgoncino che è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco.