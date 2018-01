FOTO NEWS – “L’Abruzzese fuori sede” fa centro, la foto del Cavaliere diventa virale.

Migliaia di like e di condivisioni in poche ore on line. E’ l’immagine satirica di Silvio Berlusconi che tra le promesse elettorali più o meno fantasiose tocca i punti nevralgici dell’identità, anche culinaria, abruzzese e molisana.

Il colpo di genio è, come spesso accade, del cliccatissimo sito goliardico e satirico “L’Abruzzese fuori sede“.