Esattamente come previsto da Angelo Ruggieri, meteorologo AMPRO, dalla serata di ieri il promontorio di alta pressione che ci ha accompagnato nei giorni scorsi ha gradualmente lasciato spazio ad una perturbazione di origine atlantica. Il fronte perturbato, seguito da aria più fredda, sta determinando condizioni d’instabilità ed un rapido calo delle temperature. E nei centri più in quota, oltre i mille metri, è comparso qualche fiocco di neve sin dalla tarda serata di ieri. Pochi centimetri, con strade appena imbiancate in Alto Molise e Alto Vastese.

Le previsioni per oggi:

GIOVEDÌ 20: al mattino condizioni di spiccata instabilità soprattutto sul versante orientale con residui fenomeni, nevosi al di sopra degli 800 metri di quota. Venti ancora tesi dai quadranti settentrionali, temperature in diminuzione nei valori massimi e mare molto mosso.

Rapido miglioramento del tempo a partire dal pomeriggio-sera.

