FOTO NEWS – Lupi alle porte del paese a Schiavi di Abruzzo

SCHIAVI DI ABRUZZO – Un esemplare di lupo è stato fotografato questa mattina nei pressi del bivio di frazione Badia lungo la provinciale che dall’abitato di Schiavi di Abruzzo scende verso la fondovalle Trigno. Il bivio di Badia è a poche centinaia di metri dalle prime abitazioni del paese. In via Trigno, infatti, risiedono diverse famiglie. Non è la prima volta che vengono avvistati esemplari di lupo a Schiavi, ma nei casi precedenti si trattava di episodi che riguardavano le zone rurali delle frazioni. La foto scattata questa mattina dimostra che i lupi si spingono fino alle porte del paese.