FOTO NEWS – Lupi nei pressi delle abitazioni, avvistamenti sempre più frequenti a Schiavi

SCHIAVI DI ABRUZZO – Lupi nei pressi delle abitazioni, avvistamenti sempre più frequenti a Schiavi.

Le immagini che pubblichiamo, inviate alla nostra redazione dal medico Paolo Scolavino che ringraziamo, sono state scattate nel pomeriggio di ieri in frazione Casali di Schiavi di Abruzzo. Mostrano un esemplare di lupo per nulla intimorito dalla presenza dell’autovettura e del medico che lo fotografava. Non è inusuale imbattersi in lupi sempre più vicini alle abitazioni nelle frazioni di Schiavi di Abruzzo. La presenza del predatore è aumentata esponenzialmente in seguito alla proliferazione dei cinghiali e dei caprioli di cui il lupo di nutre.