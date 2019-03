AGNONE – Un segnalazione accompagnata da foto arriva da un automobilista in transito sulla provinciale tra Agnone e Pescopennataro, in località Guado Liscia: mucche sulla sede stradale e al bordo della carreggiata. Gli animali spesso si trovano ad attraversare la provinciale, anche in condizioni di scarsa visibilità per nebbia o buio, rappresentando un intuibile pericolo per gli automobilisti in transito.